Salernitana Colantuono: «Ho solo un rammarico oggi»

Le parole di Stefano Colantuono, tecnico della Salernitana, dopo la sconfitta subita dai campani contro il Bologna

Stefano Colantuono ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta della Salernitana contro il Bologna. Di seguito le sue parole.

«Abbiamo cercato di mettere in pratica quello che avevamo preparato, qualcosa c’è stato. Il Bologna è una squadra in un momento di grazia, sono solo rammaricato per il terzo gol, gli altri sono state grandi giocate degli avversari. Ne prendiamo atto, adesso abbiamo una sfida importante davanti ai nostri tifosi, abbiamo un obbligo morale verso la società e verso la nostra gente. Al di là della matematica che ancora non ci condanna, noi dobbiamo fino alla fine onorare questo campionato. Vedere qualche giovane? Se ci sarà la possibilità e se ce ne sarà bisogno vedremo. Ma non è una priorità, noi utilizzeremo sempre la miglior formazione possibile per fare il massimo. Recuperare Dia? La società sta cercando di trovare una quadra con gli agenti, io mi attengo a quello che mi dirà la società»