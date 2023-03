Salernitana, infortunio per Crnigoj: ecco le sue condizioni

Domen Crnigoj, centrocampista della Salernitana, ha subito un infortunio muscolare al soleo nello scorso match contro il Milan

Il giocatore ex Venezia ha effettuato degli accertamenti per stabilire l’entità del suo acciacco e sicuramente non sarà disponibile per la prossima partita del campionato di Serie A dei granata contro il Bologna. Se l’infortunio dovesse essere di lieve entità Crnigoj potrebbe recuperare per la gara di La Spezia in programma dopo la sosta.