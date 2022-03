Conferenza stampa Nicola: «Dobbiamo avere la convinzione di potercela fare a Milano»

Davide Nicola, allenatore della Salernitana, ha parlato in conferenza stampa presentando la sfida di domani sera contro l’Inter

GRINTA – «Abbiamo la volontà di fare una grande prestazione, c’è la voglia di essere aggressivi e di proporre gioco. E’ l’unica strada percorribile per sentirci sempre più capaci e competere contro tutti. I risultati vanno e vengono, ma convinzione e identità consentiranno alla Salernitana di togliersi soddisfazioni»

RIBERY – «A me interessa che stia bene. Non parlerei nemmeno di caso. Sono io che chiedo ai miei calciatori di frequentarsi di più fuori dal rettangolo di gioco, voglio che si aggreghino e che consentano ai nuovi arrivati di inserirsi quanto prima. Ribery è un professionista serio, ha sempre messo cuore e passione e l’unico errore è stato l’orario di rientro. Sarà multato, ma la questione per me è già finita. Anzi, la settimana prossima voglio che facciano un’altra cena. Non è accaduto nulla di grave»

INTER – «La classifica non parla mai per caso, si trovano in lotta per lo scudetto e giocano un calcio veloce frutto di un gran possesso palla. I valori sono indubbi, ma ogni partita fa storia a sè. Se pensiamo di andare a Milano a guardare gli altri, esalteremo le loro qualità. Noi invece dobbiamo avere la convinzione di potercela fare. Se c’è voglia di esprimere le nostre potenzialità, vedrete che andremo in campo con la mentalità giusta. Il grande lavoro che stiamo facendo è incentrato sull’autostima»

