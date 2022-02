ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Salernitana, Nicola: «I tifosi vogliono spingerci verso la salvezza». Le parole del tecnico dei granata

SQUADRA – «Perotti e Ribery avevano avuto un piccolo fastidio, ma gli esami clinici hanno escluso subito problematiche serie e hanno svolto tutti gli allenamenti. Chiaramente abbiamo raccolto dei dati, qualcuno ha avuto un dispendio di energie maggiori. Noi dobbiamo rispettare le abitudini che avevano i giocatori, cambiando la metodologia ma in modo progressivo. Voglio una Salernitana a mille, che stia sul pezzo».

GUERRA – «Non sono un politico, non entro nel merito. Ma umanamente c’è un profondo dispiacere, tutto quello che sta succedendo non ha senso».

SPINTA TIFOSI – «La gente ha ampiamente dimostrato all’Arechi che hanno voglia di accompagnarci in questa impresa. Tutti noi sappiamo cosa vogliamo ottenere, è l’ambiente che ci sta spingendo. Il nostro tifo è coerente e corretto: non pretendono la perfezione dopo otto allenamenti, ma sanno apprezzare la buona volontà. Ci saranno gare in cui potremo esprimerci meglio, in altre ci sarà da soffrire, ma la ferocia agonistica ti porta a rappresentare al meglio queste persone. Le critiche ai calciatori non andrebbero fatte, gli errori fanno parte del gioco. Io valuterò esclusivamente gli atteggiamenti, per me la strada intrapresa è quella giusta».

BOLOGNA – «Mihajlovic è un allenatore importante, ha carisma, mi è simpatico per come si pone e le sue squadre sanno giocare al calcio. E’ un avversario che cambia spesso pelle: 4-2-3-1, 3-4-3, 3-5-2. Sono organizzati, hanno idee chiare frutto di un percorso che facilita nel tempo certe conoscenze. Noi abbiamo appena iniziato e vogliamo sentirci sempre più capaci di competere contro chiunque».