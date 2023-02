Salernitana, Nicola: «Scontro diretto? solo virtualmente, dobbiamo essere uniti»

Le parole di Davide Nicola in conferenza stampa prima di Salernitana-Juve: «Ho una squadra che ha voglia di esprimere sè stessa con maggiore continuità»

Davide Nicola ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita della Salernitana contro la Juve. Di seguito le sue parole.

ALLEGRI PARLA DI SCONTRO DIRETTO – «Ognuno ha le sue strategie, per la situazione virtuale che ha la Juventus ci può stare definirlo scontro salvezza ma parliamo di una squadra che ha vinto 8 partite consecutive senza nemmeno prendere gol. Poi hanno attraversato un momento particolare, ma per me è un match interessante, bello da giocare. Voglio vedere i progressi che abbiamo dimostrato a Lecce soprattutto sotto il profilo della compattezza e della volontà di aiutarsi a vicenda».

CHE PARTITA ASPETTARSI – «Sono convinto che la Juventus saprà concentrarsi sul campo senza pensare ad altre situazioni. E’ un avversario molto forte, su questo non ci sono dubbi. La Salernitana deve fare il suo percorso, è un’altra tappa importante utile per arrivare alla salvezza. Abbiamo qualità per metterli in difficoltà, pronti ad accettare qualunque verdetto a patto d’aver dato il 100% senza risparmiare nulla».

COSA ASPETTARSI DOMANI DALLA SUA SQUADRA – «La volontà di aiutarsi a vicenda, soprattutto se un compagno è in difficoltà. Dedizione al lavoro e spirito di sacrificio sono caratteristiche imprescindibili se vogliamo raggiungere determinati traguardi. Sotto questo aspetto i ragazzi mi hanno sempre dato risposte»

AVVANTAGGIATI SULLE MOTIVAZIONI – «Anzitutto dico che la gara d’andata appartiene al passato, nel frattempo le squadre hanno modificato tante cose e ci sono 14 partite nel mezzo. La Salernitana ha integrato nuovi giocatori, ha affrontato una lunga sosta, ha vinto altre partite e aggiunto altri punti alla sua classifica. Non sono d’accordo quando si dice che è “la sfida che si prepara da sola”. Io credo nel lavoro settimanale, in funzione di un miglioramento costante frutto del tempo che dedichi all’applicazione di certi concetti. Ci sarà tanta gente che ci guarda e vogliamo che si identifichino in noi, che capiscano quanta voglia abbiamo di portare a casa un risultato positivo contro chiunque».

MIGLIORAMENTI – «Ho una squadra che ha voglia di esprimere sè stessa con maggiore continuità. Sono convinto che possiamo crescere, tanto. Piano piano ci si conosce e io conosco loro. Ogni giorno mi accorgo di potenzialità e possibilità diverse. Vogliamo proseguire sulla nostra strada senza trascurare alcun dettaglio»

RICORDO PER ANDREA FORTUNATO – «Sono stato con lui a Genova, con Bagnoli. L’anno dopo andò alla Juventus. Gli dedicherò un pensiero molto dolce, era veramente una bella persona. Il fatto che lo ricorderemo a Salerno sarà un onore e una bella emozione».