Salernitana Pierozzi: «Ci crediamo, Boateng può darci molto»

Le parole di Niccolò Pierozzi, difensore della Salernitana, dopo il pareggio degli amaranto contro il Torino

Niccolò Pierozzi ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio della Salernitana contro il Torino. Di seguito le sue parole.

PARTITA – «Fondamentale mantenere la porta inviolata perchè venivamo da buone prestazioni ma con qualche gol di troppo subito nonostante i pochi tiri subiti. Il primo obiettivo era non subire gol, il Toro è forte, una squadra fisica e non era facile in casa loro ma siamo stati compatti e siamo contenti. Ripartiamo da qui».

BOATENG – «È da due giorni con noi ma già ci ha trasmesso tantissimo, con la voce e con i modi di fare. Ha vinto tutto, giocare accanto a lui è un po’ più facile. Si sente in quei minuti che ha. Ora andiamo avanti con lui e tutti i nuovi provando l’ impresa».

MANCATO QUALCOSA IN AVANTI – «Si ma a parità di occasioni siamo lì a parte i minuti finali. Se facciamo gol con Dia cambia tutto. Ripartiamo da qui, i gol arriveranno. Venivamo da tante gare in cui abbiamo segnato».

COME SI TROVA CON INZAGHI – «Benissimo, fondamentale la fiducia di un allenatore che ti vuole e ti conosce. Venivo da sei mesi in cui ne avevo avuta poca, sto dimostrando che ci sono e che sto dando tutto per la Salernitana. Mi faccio trovare pronto quando chiamato in causa».

SE CREDE NELL’IMPRESA – «Tantissimo, nessuno ha mai detto niente di negativo, mancano tantissime partite, le squadre sono lì ma ora sta a noi».