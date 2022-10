Salernitana, problemi per Nicola verso l’Inter: si va verso un’esclusione

Salernitana, Nicola fa la conta per l’Inter: possibile una importante assenza a centrocampo per i campani

Davide Nicola dovrà fare sicuramente a meno di Giulio Maggiore e Matteo Lovato in vista della sfida contro l’Inter.

Problemi anche per Emil Bohinen, che rimane in dubbio come riportato da ‘Salerno Today’ oggi. Il centrocampista norvegese parlando con alcuni tifosi fuori dallo stadio non ha dato infatti garanzie sulla presenza con i nerazzurri.