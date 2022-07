Salernitana, Radovanovic: «Il nostro obiettivo è la salvezza, nulla di più»

Il calciatore della Salernitana Radovanovic ha parlato degli obiettivi della squadra granata per la prossima stagione

Ivan Radovanovic, centrocampista e difensore della Salernitana, in conferenza stampa ha parlato degli obiettivi della squadra granata per la prossima stagione.

OBIETTIVI – «Siamo quasi una neopromossa e non dobbiamo perdere umiltà, visto come ci siamo salvati. Credo che quest’anno serviranno molti più punti rispetto all’anno scorso per la salvezza, cerchiamo di arrivare il prima possibile a 40. Nessuno parlerà di qualcosa in più della salvezza. Dobbiamo partire bene, abbiamo subito partite alla nostra portata e dobbiamo fare più punti possibili fino a novembre quando ci sarà la sosta».