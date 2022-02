Salernitana, Sabatini: «Lavoro di Coloantuono non facile, ma abbiamo fiducia»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Walter Sabatini, ds della Salernitana, ha parlato prima del fischio d’inizio della gara contro lo Spezia

Ai microfoni di Sky Sport, Walter Sabatini ha parlato prima di Salernitana-Spezia.

PAURA – «Moltissima anche se andrei volentieri in albergo per ascoltarla via radio. La tensione è quasi insopportabile, ma un filo deve esserci sempre altrimenti il calcio non è proponibile».

SALVEZZA – «Dobbiamo avere coraggio, è la cosa più importante e penso che Colantuono sia stato molto bravo a lavorare con i nuovi. Gli abbiamo portato 11 giocatori nuovi e per lui non è facile. Faremo del nostro meglio».