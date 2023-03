Milan, Saelemaekers: «Felice per la Champions, ma sarà dura»

Le parole di Paulo Sousa, allenatore della Salernitana, nel pre partita della gara di Serie A contro il Milan

Paulo Sousa ha parlato a Sky Sport nel pre partita di Milan-Salernitana.

PAROLE – Giochiamo in uno stadio che respira calcio. Sono molto felice di vedere il Milan stabile, vedere Maldini sulla stuttura di questa società, riportando il Milan in Chamnpions. Che sia ai quarti di finale. Ed è per noi una serata che deve essere giocata da campioni, ossia con personalità pur sapendo le differenze fra le due squadre. Stefano ha oltre 170 partite con questa squadra, io tre partite. Ma ci credo di riuscirci e a fare una bella gara.