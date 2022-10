Conferenza stampa Cioffi: «Per noi è determinante ogni partita. A Salerno per imporre il gioco»

Gabriele Cioffi, allenatore del Verona, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro la Salernitana di domenica

«La squadra è viva e sta crescendo. Ho lavorato sulla leggerezza dopo la partita con l’Udinese perché la squadra non ha bisogno di altre pressioni ora. Ogni partita è determinante per noi. La squadra mi ha sempre seguito poi è chiaro che il morale è dettato anche dai risultati. Società? Parliamo di calcio, la risposta è questa perché anche con loro parliamo di questo con serenità e tranquillità».

SALERNITANA – «Hanno aggiunto grande qualità in estate, ma noi andiamo là per fare la partita e giocarcela con i nostri mezzi».

PICCOLI – «Ha un moto da top club, non possiamo mettergli la mannaia sul collo per una partita. Deve recuperare da questi due anni precedenti. Credo tanto in lui e sono sicuro potrà fare bene».