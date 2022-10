Salernitana, Dia all’ultimo respiro salva Nicola

In dubbio per un problema muscolare, il recupero lampo e la panchina: la partita nella partita di Dia decisivo contro il Verona

Una settimana di certo movimentata quella dell’attaccante senegalese che Nicola non ha voluto rischiare dal primo minuto. Il suo ingresso nella ripresa ha dato nuova verve alla fase offensiva per una squadra che stava soffrendo gli attacchi del Verona. Al 94′ ci pensa però Dia a mettere le cose in chiaro. Suo il gol vittoria che salva la panchina di Nicola e inguaia quella di Cioffi.