Salisburgo, Adeyemi via in estate? «Normale che miri ad altro»

L’attaccante può lasciare il club nella prossima sessione estiva di calciomercato. Le parole del tecnico del Salisburgo su Adeyemi

Matthias Jaissle, allenatore del Salisburgo, ha parlato del futuro di Karim Adeyemi.

PAROLE – «Potrebbe benissimo andare via in estate. Con Karim ho un legame stretto e quando annuncerà la sua decisione non ne sarò sorpreso. Non sono preoccupato, è del tutto normale che alcuni giocatori siano nel mirino di altri club».