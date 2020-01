Matteo Salvini, ex ministro dell’Interno, parla dell’arrivo di Zlatan Ibrahimovic al Milan, squadra di cui è tifoso: le sue parole

Matteo Salvini trova sempre il modo di far parlare di sè: ecco le parole del leader della Lega sull’arrivo di Zlatan Ibrahimovic al Milan, riportate da Adnkronos.

«Per me il ‘prima gli italiani’ vale fino a quando il Milan scende in campo… D’altra parte, Ibrahimovic non toglie il posto ad un giovane italiano. Il Milan davanti a Piatek, Calhanoglu e Suso…».