Sampdoria, in conferenza stampa Accardi sul possibile esonero di Semplici: «Ecco cosa abbiamo deciso e perché»

Conferenza stampa Accardi, il direttore sportivo della Sampdoria è intervenuto in seguito alla sconfitta maturata con il Frosinone. Le dichiarazioni

Pietro Accardi, direttore sportivo della Sampdoria, ha spiegato ieri, nella conferenza stampa post gara Frosinone la conferma del tecnico Leonardo Semplici sulla panchina doriana. Ecco un estratto delle dichiarazioni riprese da Tuttomercatoweb:

«Abbiamo deciso di continuare con il mister perché non lo reputiamo l’unico responsabile della sconfitta di oggi. Abbiamo preso dei calciatori che conoscono molto bene la categoria e, vivendo il quotidiano, vediamo che la squadra segue il mister. Nel momento in cui ci sono dei cambi, si va sempre ad analizzare quello che non sta funzionando. Oggi l’allenatore ha la squadra in mano nonostante la brutta figura che abbiamo fatto questa sera».