Il nuovo acquisto della Sampdoria, Adrien Silva, ha parlato del suo arriva nel club doriano. Ecco le sue parole – VIDEO

Adrien Silva si presenta al sito ufficiale della Sampdoria. Ecco le sue parole.

SAMPDORIA – «Ho scelto la Sampdoria perché è un club con una storia molto importante dove sono arrivati grandi campioni, ma anche per l’interesse che ha dimostrato per me. È stato molto importante per me avere vedere questa voglia di avermi qui. Il presidente Massimo Ferrero e l’allenatore mi hanno voluto fortemente ed è stato decisivo nella mia scelta. Vedere questa voglia è stato veramente determinante perché ciò che voglio è tornare a sentirmi importante, giocare ed essere competitivo».

RANIERI – «Ranieri aveva già provato a prendermi quando ero allo Sporting Lisbona ma sfortunatamente le cose non andarono bene. La volontà di riprovarci quattro anni dopo è un segnale del fatto che apprezza le mie qualità e sa che posso portare qualcosa, per questo sono grato dell’opportunità e proverò a dare il mio meglio».