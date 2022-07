Sampdoria, ai dettagli uno scambio con il Pisa. Ultime di mercato

Sampdoria, in via di definizione la maxi trattativa con il Pisa. I dettagli sullo scambio tra le due società

Sampdoria e Pisa hanno definito la trattativa che coinvolge i cartellini di Ernesto Torregrossa, Manuel De Luca e Maxime Leverbe. Il difensore francese sarà così un nuovo rinforzo della formazione blucerchiata, aspettando il sì definitivo di De Luca.

Torregrossa si trasferirà con la formula del prestito con diritto di riscatto (che si trasformerebbe in obbligo in caso di promozione dei nerazzurri toscani in Serie A). Leverbe, invece, si vestirà di blucerchiato in prestito con diritto di riscatto più una percentuale sulla futura rivendita.