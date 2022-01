Sampdoria, Andrea Conti in sede per la firma – VIDEO

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Sampdoria, Andrea Conti in sede per la firma con i blucerchiati. Arriva con la formula del prestito sino a fine stagione

Dopo aver già svolto le visite mediche, Andrea Conti è arrivato in sede per firmare il nuovo contratto che lo legherà alla Sampdoria.

Il terzino classe ’94 è pronto a dare fin da subito il suo contributo e a scendere in campo con i compagni già dalla prossima giornata contro il Torino. L’ormai ex terzino del Milan arriverà in prestito fino al prossimo 30 giugno, ma l’agente del giocatore, Mario Giuffrida e Daniele Faggiano, sono già al lavoro per un accordo fino al 2025.