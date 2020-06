Sampdoria, Augello: «Ora subito testa al Bologna»

Ai microfoni dei canali ufficiali del club, Augello ha commentato la sconfitta della Sampdoria di ieri sera contro la Roma

Il terzino della Sampdoria, Tommaso Augello, ha così analizzato il match contro la Roma di ieri sera:

MATCH – «Peccato perché avevamo fatto un bel primo tempo, riuscivamo a pressarli e a fare quello che ci ha chiesto il mister. Potevamo fare magari un altro gol, nella ripresa forse un po’ di stanchezza fisica e ci siamo abbassati. Hanno girato la palla e ci hanno messo in difficoltà, poi Dzeko ha fatto due bei gol. Potevamo far meglio in quelle situazioni, era importante fare risultato. Purtroppo non è bastato il primo tempo per tenere il punteggio»

LOTTA SALVEZZA – «Il campionato è ancora lunghissimo, ma fare un punto con la Roma ci sarebbe servito anche a livello morale. Così non è stato, non ci abbattiamo e domenica abbiamo una partita importantissima, pensiamo a quella».