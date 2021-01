Sampdoria, Candreva vintage: gol storico per l’esterno blucerchiato

Antonio Candreva torna all’antico con il gol contro lo Spezia: l’esterno blucerchiato mette a segno la seconda rete in due gare

Antonio Candreva torna all’antico. L’esterno sembra ormai aver sanato il rapporto con Claudio Ranieri e si è ripreso la fascia destra a suon di prestazioni e anche di gol.

Seconda rete in due gare per l’ex Inter e Lazio. Non gli accadeva da cinque anni: l’ultima volta infatti è stata nel novembre del 2016. Un momento importante per Candreva dopo il gol contro l’Inter.