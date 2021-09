Sampdoria, con l’Inter a testa alta: i dati del meritato pareggio

Sampdoria Inter, sfida alla pari. La squadra di D’Aversa ha tenuto testa agli avversari nel possesso palla e nei tiri in porta

La Sampdoria ha tenuto testa all’Inter nella terza giornata di Serie A. Un punto più che meritato per i blucerchiati di Roberto D’Aversa che, ai numeri, avrebbero meritato anche qualcosa di più.

Sono tre i dati che mettono maggiormente in risalto l’ottima prestazione della Sampdoria: il possesso palla, i tiri in porta e i passaggi completati. È ben il 47% il possesso fatto dalla Sampdoria contro il 53% dei giocatori nerazzurri, un dato che testimonia come i blucerchiati abbiano fatto la loro partita senza subirla. Sono 12 i tiri contro solo 8 quelli degli avversari (3 a testa quelli in porta). Infine, sono 332 i passaggi riusciti ai blucerchiati contro i soli 308 dell’Inter.