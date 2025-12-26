Sampdoria News
Sampdoria, i convocati di Gregucci per la sfida contro la Reggiana: le scelte del tecnico su Riccio e Pedrola
Sampdoria, diramata la lista per la Reggiana: cosa ha scelto Gregucci su Riccio e Pedrola. Ecco la lista completa
Angelo Gregucci, allenatore della Sampdoria, ha ufficializzato i convocati in vista della sfida contro la Reggiana, in programma domani alle ore 15:00 al Luigi Ferraris e valida per la 18ª giornata di Serie B. Di seguito l’elenco completo dei giocatori a disposizione del tecnico blucerchiato:
NOTA CLUB – Al termine della rifinitura mattutina svolta al “Mugnaini” di Bogliasco, Angelo Gregucci ha reso nota la lista dei 24 blucerchiati convocati per la sfida con la Reggiana, in programma domani, sabato, al “Ferraris” (ore 15.00) e valida quale 18.a giornata della Serie BKT 2025/26. Nel dettaglio l’elenco completo.
Portieri: Coucke, Ghidotti, Krastev, Ravaglia.
Difensori: Depaoli, Ferrari, Giordano, Hadžikadunić, Ioannou, Venuti, Vulikic.
Centrocampisti: Abildgaard, Barák, Bellemo, Benedetti, Casalino, Conti, Henderson, Ricci.
Attaccanti: Cherubini, Coda, Çuni, Narro, Pafundi.
LEGGI ANCHE – Partite oggi, stasera e domani: guida alla Diretta TV