Sampdoria, Damsgaard: «Non c’è nulla come l derby di Genova»

Mikkel Damsgaard ha parlato del derby di questa sera contro il Genoa

Mikkel Damsgaard è uno dei giovani talenti che la Sampdoria ha messo in mostra in questo inizio di campionato. Il 20enne danese proverà a essere protagonista nel derby di questa sera contro il Genoa e ha parlato della stracittadina in una intervista a La Gazzetta dello Sport.

DERBY – «Ho giocato dei derby con il mio vecchio club, ma credo che non siano nulla di simile rispetto a quello di Genova. Non so che cosa aspettarmi dalla partita contro il Genoa, di certo stiamo giocando un buon calcio. Fino a questo momento il nostro bilancio è eccellente, ma ci attendono altre prove difficili. Avanti così».

RANIERI – «È un tecnico al top, esperto, che ha ottenuto risultati grandiosi. Grazie a lui l’inserimento nella Samp è stato agevole».

IDOLO – «Iniesta è la sintesi ideale di quello che io vorrei diventare. Mi esalta la sua capacità di ragionare in mezzo al campo, ma pure l’intensità del suo calcio e la visione di gioco. Vorrei un giorno avvicinarmi a lui».