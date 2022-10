Sampdoria, Djuricic: «Siamo ripartiti. L’arrivo di Stankovic ci può aiutare»

Filip Djuricic, centrocampista della Sampdoria, ha parlato della stagione a La Gazzetta dello Sport

«Sì siamo ripartiti. Non siamo riusciti a vincere ma ora serve mettere dentro energia e pensieri positivi. Dobbiamo pensare a salvarci, perché questo è il nostro obiettivo. Non abbiamo reagito nel modo giusto alle sconfitte».

STANKOVIC – «Può semplificare la situazione il suo arrivo. Lo conoscevo come giocatore e non come tecnico, ma so che è aperto al dialogo».

ROMA – «Senza Dybala è una squadra diversa ma non ridimensionata visto che ci sono altri giocatori forti in squadra. Noi ci giocheremo le nostre carte».