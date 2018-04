Sampdoria, parla Ferrero: «Proveremo a battere la Juventus. Per lo scudetto tifo Napoli»

Il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, ha parlato in vista della sfida contro la Juventus in programma domenica

All’andata, a Marassi, vinse la Sampdoria 3-2. Domenica, alle ore 18, i blucerchiati tornano ad affrontare la Juventus, stavolta all”Allianz Stadium’. Una partita di grande importanza in chiave scudetto per i bianconeri, senza dimenticare l’obiettivo europeo della squadra di Giampaolo. Il presidente blucerchiato Massimo Ferrero, ha parlato così a tre giorni dalla gara: «Ieri sera ho sperato nei supplementari tra Real Madrid e Juventus, così sarebbero stati più stanchi contro di noi. ieri la Juve ha disputato la partita più bella della stagione e faccio i colìmplimenti alla squadra e al mister – le parole a Radio Crc – Poi non si può dare un rigore a trenta secondi dalla fine, bisognava fara andare le squadre ai supplementari. Sono d’accordo con le parole di Buffon».

Ferrero ha poi proseguito sul campionato: «Si diceva che tutte le squadre che affrontavano la Juventus si scansavano. Nel giorne d’andata abbiamo dimostrato che non era così e anche domenica proveremo a batterla. Contro le grandi squadre giochiamo sempre col coltello tra i denti, mentre ho più paura delle squadre che si chiudono. Scudetto? Il Napoli deve darsi una mossa se vuole vincerlo. Per il titolo io tifo Napoli perchè Sarri se lo merita».