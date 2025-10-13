Sampdoria, Hadzikadunic gioca contro l'Entella? Donati ci pensa...

Virtus Entella Sampdoria, Hadžikadunić verso la titolarità: il difensore convince con la sua crescita

Dennis Hadzikadunic è stato uno degli acquisti più chiacchierati dell’ultima sessione di mercato della Sampdoria. Il suo arrivo a Genova era circondato da perplessità: il difensore bosniaco, infatti, si presentava reduce da un infortunio delicato a ginocchio e caviglia, mentre la barriera linguistica complicava ulteriormente il suo inserimento, dato che il tecnico Massimo Donati si esprime esclusivamente in inglese. Nonostante ciò, il classe ’98 ha saputo affrontare un percorso di adattamento graduale.

L’occasione e la svolta

Il grave stop di Alex Ferrari ha spalancato le porte della titolarità ad Hadzikadunic. Le prime apparizioni non sono state incoraggianti: alcuni errori pesanti hanno contribuito ai gol subiti contro Monza e Bari. Con il passare delle settimane, però, il centrale bosniaco ha mostrato progressi evidenti, fino a prendersi la guida del reparto arretrato nelle ultime due gare di Serie B.

Un ballottaggio aperto

La crescita di Hadzikadunic ha reso più solida la retroguardia doriana e ora nulla è più scontato: al rientro, Ferrari potrebbe non ritrovare automaticamente né il posto da titolare né la fascia di capitano. Il bosniaco si è rivelato una risorsa preziosa e la sua continuità potrebbe garantirgli un ruolo da protagonista anche nelle prossime sfide, a partire dall’impegno di venerdì.

La scelta della Samp

Resta da capire quale direzione prenderà la società: continuare a puntare sulla nuova colonna difensiva o restituire fiducia al capitano storico. Una decisione che dipenderà dalle prestazioni sul campo, ma che segna già un cambiamento importante nelle gerarchie difensive blucerchiate.

