Ihattaren attacca la Samp: «Ero abbandonato. D’Aversa? Non sapeva fossi mancino»

Parole dure di Ihattaren verso la Sampdoria al Telegraph: il classe 2002 accusa i blucerchiati e D’Aversa

Ihattaren ai microfoni del Telegraph accusa la Sampdoria. Le sue parole:

ADDIO SAMP – «Non esistevo. A diciannove anni stavo seduto in una stanza d’albergo abbandonato a me stesso. Tutti i tipi di accordi non venivano rispettavi. Come se non esistessi. Me ne sono andato per questo».

STIPENDIO – «Non ho ricevuto uno stipendio, ho chiamato il team manager e mi ha detto ‘paghiamo ogni due mesi’. Non è successo. Ho iniziato a irritarmi. Non c’erano prospettive e ho chiamato Raiola. Lui mi ha detto di stare calmo».

D’AVERSA – «Dopo che avevo deciso di tornare in Olanda, il mister mi ha chiamato per dirmi che sarei stato titolare la partita dopo. Non avevano mantenuto nessuna promessa al Genova e non gli ho creduto. Avevo perso ogni tipo di fiducia. Non sapeva nemmeno fossi mancino».