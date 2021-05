Sampdoria «ufficialmente in ferie», ecco quando si ritroverà per la prossima stagione

Dopo la vittoria di ieri sul Parma staff e giocatori della Sampdoria sono ufficialmente in vacanza. Il comunicato del club

La Sampdoria rompe le righe e va in vacanza. I blucerchiati si ritroveranno nelle prossime settimane a Bogliasco per preparare la prossima stagione. Il comunicato ufficiale del club:

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA SAMPDORIA SU SAMP NEWS 24

«La Sampdoria è ufficialmente in ferie. Archiviata la vittoria del “Ferraris” sul Parma e il traguardo dei 52 punti nella classifica della Serie A 2020/21, è scattato il rompete le righe per i blucerchiati. Le date del ritrovo per la stagione sportiva 2021/22 saranno comunicate in seguito».