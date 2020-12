Sampdoria, la frecciata di Ferrero: «Milan miracolato, errori dell’arbitro»

Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, è stato ospite degli studi di Tiki Taka: le dichiarazioni del numero uno blucerchiato

Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, è stato ospite della trasmissione Tiki Taka. Queste le sue dichiarazioni.

LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU SAMP NEWS 24

SAMPDORIA MILAN – «Milan miracolato e indiavolato. Ho vissuto male la partita. Ci stava un pareggiotto, ci sono stati errori da parte dell’arbitro».

VAR – «Io non capisco. Abbiamo le macchine e l’uomo sbaglia ancora. La verità è che gli arbitri non lo sanno usare. È come se dessimo una Ferrari a un neopatentato. Rigore su Damsgaard? Non posso dire quello che penso, siamo in televisione».