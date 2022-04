Sampdoria, Lanna: «Ottimista sulla salvezza. Mancini allenatore? Difficile...»

Il presidente della Sampdoria Lanna ha parlato dell’obiettivo salvezza della squadra blucerchiata

Marco Lanna, presidente della Sampdoria, non pensa ancora al Derby della Lanterna. L’obiettivo della squadra blucerchiata deve essere fare punti pesanti nelle tre partite che precedono la stracittadina, poi si vedrà. Le parole, rilasciate a Il Secolo XIX, sul futuro del club blucerchiato.

ITALIA – «È stato un duro colpo. Del resto, se non segni e loro fanno un tiro e prendono la porta al 92°… Diciamo che sono partite così, possono capitare, anche lo Spezia contro il Napoli ha vinto alla stessa maniera. Si cerca di prenderla con filosofia ma non è facile. Di certo è stata un’esclusione immeritata, la Nazionale doveva vincere anche le due sfide contro la Svizzera, ne bastava una e non ci sarebbe stata la Macedonia».

SALVEZZA SAMPDORIA – «C’è ottimismo. Secondo tutti loro riusciremo a salvarci. Con Vierchowod e gli altri compagni di reparto abbiamo approfondito anche alcuni temi difensivi. Noi siamo sempre attenti a cosa accade lì dietro, per forza di cose».

EX SAMPD’ORO ALLA SAMPDORIA – «In questo momento a parte la vicinanza morale non è facile fare altro. In un futuro a me piacerebbe molto un coinvolgimento di alcuni di loro. Ora, avere Mancini allenatore qui è un po’ difficile ma più concretamente affidare ruoli importanti a miei compagni per il settore giovanile sarebbe una gran cosa. Sono persone che possono dare contributi fondamentali da un punto di vista tecnico ma anche da un punto di vista umano. Vediamo cosa si può fare, mi piacerebbe tantissimo».

LEGGI L’INTERVISTA INTEGRALE SU SAMP NEWS 24