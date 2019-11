Sampdoria, Osti: «Classifica? Situazione inaspettata, possiamo uscirne»

Il direttore sportivo della Sampdoria Osti esprime il proprio parere sul momento della squadra blucerchiata, ultima in Serie A

Il direttore sportivo Osti, interpellato da Sky Sport a pochi minuti dall’avvio di Spal-Sampdoria, ha risposto alle domande sul momento no del club genovese, attualmente all’ultimo posto in Serie A.

«Sicuramente non pensavamo di poterci trovare in questa situazione in questo momento del campionato. Possiamo uscirne con ottimismo e risultati. Ranieri? Ha impostato un lavoro diverso, lavora sull’aspetto mentale ma anche atletico e tecnico. Spal? Sfida delicata».