Sampdoria, Osti potrebbe salutare: incontro con Pecini

La Sampdoria potrebbe perdere Osti, ieri il pranzo con Pecini dello Spezia per convincerlo a una nuova avventura

La Sampdoria potrebbe perdere Carlo Osti dall’organigramma societario. Il responsabile di tutte le aree tecniche blucerchiate è corteggiato dallo Spezia e proprio ieri avrebbe avuto un incontro con Pecini.

Futuro in bilico dunque per Osti che potrebbe cambiare aria e provare una nuova avventura in Liguria. Si attende soltanto l’ok di Platek per chiudere, visto che ci sarebbe già l’accordo. Lo scrive La Nazione.