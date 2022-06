Calciomercato Spezia, riscattati Agudelo, Bourabia e Reca

Calciomercato Spezia, arrivano i primi affarri conclusi: triplice riscatto di Agudelo, Bourabia e Reca. Salta Manaj, ma si tratta ancora

Lo Spezia torna al lavoro dopo lo sblocco del calciomercato e ufficializza subito i riscatti di tre calciatori. Si tratta di: Kevin Agudelo dal Genoa, Mehdi Bourabia dal Sassuolo e Arkadiusz Reca dall’Atalanta.

Non è stato invece riscattato Rey Manaj, ma rimane aperta la trattativa per riportarlo in Liguria in un secondo momento.