Sampdoria, testa al Palermo: i doriani non possono assolutamente sbagliare. Le ultimissime sulla squadra di Gregucci

Sampdoria, la squadra doriana sta preparando la delicata sfida contro il Palermo. Serviranno i tre punti per dare continuità ai risultati

Cresce l’attesa in casa Sampdoria per la cruciale trasferta contro il Palermo, in programma venerdì sera alle 20:30 presso lo stadio “Renzo Barbera”. La sfida contro i rosanero rappresenta un crocevia fondamentale per le ambizioni dei blucerchiati in questa fase cruciale del campionato. Per questo motivo, l’attenzione al centro sportivo “Mugnaini” di Bogliasco è ai massimi livelli, con la squadra concentrata a perfezionare ogni dettaglio tattico.

Sotto la supervisione dello staff tecnico, la Sampdoria ha sostenuto una intensa sessione di allenamento pomeridiana, improntata sull’affinare quei meccanismi di gioco necessari per affrontare un avversario sempre temibile tra le mura amiche.

Il dettaglio tattico: lavoro intensivo a Bogliasco

La preparazione della Sampdoria è stata meticolosa. La seduta è iniziata con la consueta fase di attivazione fisica, alternando esercizi in palestra e in campo per riscaldare la muscolatura. Successivamente, l’attenzione si è spostata sui tradizionali torelli, utili per stimolare la rapidità di esecuzione e la qualità nel possesso palla.

Il cuore pulsante dell’allenamento è stato dedicato interamente alle esercitazioni tattiche. Il tecnico Angelo Gregucci ha insistentemente lavorato sui movimenti senza palla, sull’occupazione degli spazi e sulla ricerca della massima coesione tra i reparti. L’obiettivo è presentare a Palermo una Sampdoria compatta e in grado di limitare le iniziative avversarie, sfruttando al contempo le occasioni offensive. La sessione si è conclusa con una partitella a campo ridotto, ideata per aumentare l’intensità e la velocità di pensiero dei giocatori.

Infermeria e ultimi aggiornamenti

Il bollettino dall’infermeria blucerchiata presenta alcune situazioni da monitorare. L’attaccante Marvin Çuni e i difensori Giorgio Altare e Lorenzo Malagrida proseguono i rispettivi programmi di recupero, lavorando per tornare presto a disposizione.

Alessandro Bellemo, centrocampista esperto e fondamentale per l’equilibrio della linea mediana, sta svolgendo sedute di terapie specifiche e rimane al momento indisponibile. Si registra inoltre l’assenza giustificata del giovane Luigi Cherubini, al quale è stato concesso un permesso per motivi personali. Nonostante le defezioni, la Sampdoria si prepara a schierare la miglior formazione possibile.

Il programma della vigilia: rifinitura e partenza per la Sicilia

Il piano di avvicinamento al match si concluderà giovedì. Al mattino è prevista la seduta di rifinitura, l’ultimo test sul campo prima del match. A seguire, mister Gregucci incontrerà i media in conferenza stampa per le analisi finali. Nel pomeriggio, la comitiva doriana lascerà la Liguria per volare a Palermo con un volo charter, dove trascorrerà la notte in ritiro prima della cruciale discesa in campo al “Barbera”. L’attesa è febbrile: la Sampdoria cerca tre punti d’oro.