Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, è intervenuto in conferenza stampa presentando la gara contro il Bologna

Torna il campionato dopo la sosta per le Nazionali, con la Sampdoria impegnata nella sfida contro il Bologna. Claudio Ranieri ha parlato a due giorni dalla gara contro la squadra di Mihajlovic.

Cammino – «Cercheremo di raccogliere più punti possibili nelle otto partite che ci separano dalla sosta natalizia. Dobbiamo approfittarne giocando con determinazione, sacrificio e orgoglio».

Bologna – «Mi aspetto il solito Bologna, aggressivo e corto. Subito pronto a giocare in avanti, mettendo in funzione gli attaccanti che nell’uno contro uno sono validi. Dovremo essere bravi nel fare la nostra partita, non ci dovranno creare problemi».

LEGGI LA NOIZIA COMPLETA SU SAMPDORIANEWS24.COM