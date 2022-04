Mancini: «L’amarezza del Mondiale rimane, ma ora la testa è alla Roma»

Mancini, difensore della Roma, ha commentato ai microfoni di DAZN il match contro la Sampdoria: le parole nel pre partita

SAMPDORIA-ROMA – «L’amarezza del mondiale rimarrà e rimane, ma fa parte del calcio avere grandi delusioni. Ora testa alla Roma per vincere contro la Sampdoria e finire nel miglior modo. Per me è un piacere lottare per la Roma e questa maglia».