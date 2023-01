Sampdoria, Stankovic: «Abbiamo fatto solo un piccolo passo»

Le parole di Dejan Stankovic, allenatore della Sampdoria, dopo il successo per 1-2 contro il Sassuolo in Serie A

Dejan Stankovic ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria della Sampdoria per 1-2 contro il Sassuolo in Serie A.

PAROLE – «La risposta è arrivata, dal primo minuto. Abbiamo giocato con un’ottima squadra che ha tecnica, forza fisica e velocità. L’abbiamo preparata nei minimi particolari, è una grande vittoria ma un piccolo passo nel nostro cammino perché ci sono tante battaglie davanti a noi e questa deve essere la nostra carta d’identità: essere aggressivi, compatti, quando c’è da soffrire bisogna essere tutti e non solo 5, e dobbiamo cercare di punire gli avversari sui loro punti deboli. La convinzione che potevano farlo, quello mi è piaciuto. Oggi sembrava giocassimo in casa, devono memorizzare questo momento, devono capire che i tifosi sono lì per noi, anche se sbagliamo i passaggi e anche Marassi deve diventare il nostro castello che insieme ai nostri tifosi possiamo difendere, con onore e orgoglio ».