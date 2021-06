Sampdoria, tifosi contro Ferrero: «Fuori dal club. Il castello di carte trema»

La Federclubs attacca Massimo Ferrero: le dure parole contro il presidente della Sampdoria. Il comunicato

La Federclubs, tramite un comunicato pubblicato sui propri canali social, ha preso posizione contro il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero.

«L’ultimo affronto verso una piazza che non ha mai neanche provato a conoscere, l’ennesimo schiaffo ad una società che nello stile e compostezza dei suoi presidenti ha sempre trovato un punto di forza: Ferrero è sull’orlo del crollo finanziario con le sue società e la Sampdoria viene nuovamente ferita, dilaniata. Da una parte viene messa sulla bilancia per calmare i creditori, dall’altra non viene gettata nessuna certezza per la nuova stagione, anzi solo una: la necessaria austerità dei conti – austerità che però non tocca l’uomo alla guida, che mentre piange miseria coi tesserati e la lega calcio si ritocca in aumento un già ricco stipendio».