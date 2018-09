La Sampdoria, attualmente a metà classifica, dispone della miglior difesa del campionato con sole tre reti subite

La Sampdoria nel turno infrasettimanale non è andata oltre ad un pareggio a reti bianche al Sardegna Arena di Cagliari. I blucerchiati hanno avuto l’occasione per portare a casa i tre punti in pieno recupero grazie ad un penalty, parato però da Cragno a Kownacki. L’inizio di stagione per la formazione di Giampaolo è stato altalenante, con 2 pareggi, 2 vittorie e 2 sconfitte per un bottino totale di 8 punti che permette ai liguri di sostare a metà classifica. Un aspetto positivo in questo avvio ricco di sorprese c’è: la difesa. La retroguardia della formazione ligure, difatti, dispone attualmente della miglior difesa in campionato con tre reti subite in sei gare.

I blucerchiati hanno fatto meglio anche della capolista Juventus che sino ad ora ha incassato 4 gol. Anche confrontando il dato con i maggiori campionati europei la Sampdoria ha uno score niente male. Meglio, difatti, ha fatto solo il Liverpool, capolista della Premier League con sole due reti al passivo: a pari merito con tre gol subiti, invece, ci sono club di grosso calibro come Manchester City, Villareal e PSV. Ugualmente Bayern Monaco, Borussia Dortmund e Mainz in Bundesliga hanno incassato tre gol, ma con una partita in meno giocata rispetto agli altri campionati.

La squadra di Giampaolo non si è comportata male neanche in fase offensiva, con 9 reti all’attivo, ma considerando che 8 sono arrivate complessivamente con Napoli e Frosinone, qualcosa da migliorare per scalare la classifica c’è.

