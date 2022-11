Sampdoria-Verona, possibile maxi operazione di mercato

Sampdoria e Verona studiano una maxi operazione per il mercato di gennaio: tanti i nomi sul piatto per le due squadre

Sampdoria ed Hellas Verona vogliono migliorare la propria situazione in classifica per evitare la retrocessione. I gialloblù vorrebbero acquistare Francesco Caputo offrendo in cambio uno tra Thomas Henry e Kevin Lasagna.

Come riportato da Gianluca Di Marzio, il Verona è interessato anche a Omar Colley e Alex Ferrari.