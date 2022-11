Lasagna Lazio, offerto l’attaccante del Verona: la risposta del club

Lasagna Lazio, offerto l’attaccante al club biancoceleste come possibile vice di Ciro Immobile: la risposta del club

Non solo un terzino sinistro, la Lazio a gennaio si metterà alla ricerca anche di un attaccante di scorta che possa consentire di tirare il fiato a Ciro Immobile. In questa prima parte di stagione l’infortunio di Ciro ha lasciato a Felipe Anderson l’incombenza di spostarsi al centro del tridente, dovendo modificare il modo di giocare dell’intera squadra.

Servirebbe quindi inserire un elemento che abbia delle caratteristiche simili a quelle del capitano biancoceleste. In questo senso va monitorata la situazione riguardante Lasagna, in uscita dal Verona. Pastorello continua a proporlo a Lotito, secondo lui sarebbe perfetto come attaccante di riserva. L’ex Udinese è uno che attacca la profondità, veloce e forte fisicamente. Non segna molti gol, ma sa come impensierire la difesa avversaria e creare spazi per i com- pagni. Il valore del cartellino è pari a 2 milioni di euro, vedremo se il club tenterà l’affondo nel prossimo calciomercato invernale. A riferirlo è l’edizione odierna de il Tempo.