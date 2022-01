Samuele Ricci al Torino: visite mediche. Tutti i dettagli

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Samuele Ricci al Torino: visite mediche per il centrocampista che lascia l’Empoli a titolo definitivo

Visite mediche in quel di Torino per Samuele Ricci che tra qualche ore diventerà a tutti gli effetti un giocatore del Toro. Come riporta Sky Sport gli ultimi dettagli sono stati definiti nella notte: col classe 2001 che si è convinto a lasciare l’Empoli.

Affare da 8.5 milioni di euro, a cui si aggiungono 2 milioni di bonus e il 10% della futura rivendita.