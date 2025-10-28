San Siro, ecco la svolta imminente! Il sindaco Beppe Sala annuncia novità decisive: ecco che cosa ha detto

Il primo cittadino di Milano, Beppe Sala, conferma che l’atto notarile per la vendita dello stadio sarà firmato entro venerdì

La lunga e intricata vicenda legata alla cessione dello stadio San Siro sembra ormai vicina a un punto di svolta. Il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha infatti fornito un aggiornamento decisivo sul futuro dell’impianto, tema cruciale per le strategie sia del Milan di Gerry Cardinale che dell’Inter.

Secondo quanto riportato da Agenzia Nova, l’atto notarile per la vendita dello stadio dovrebbe essere firmato a brevissimo. «Entro venerdì il rogito per la vendita dello stadio San Siro», ha dichiarato Sala, suggellando così mesi di trattative tra il Comune e i due club. Il primo cittadino ha precisato che in queste ore si stanno definendo gli ultimi dettagli burocratici insieme al notaio e alle società coinvolte, confermando la fase conclusiva del processo.

L’operazione ha un peso strategico enorme, soprattutto per il Milan. Come ribadito da Cardinale nel podcast The Varsity, il nuovo stadio rappresenta un pilastro del progetto RedBird per ridurre il divario economico con la Premier League. La cessione di San Siro, pur essendo un passaggio intermedio, è indispensabile per sbloccare i successivi investimenti infrastrutturali e accelerare i piani di sviluppo.

Per il Milan guidato da Massimiliano Allegri e dal direttore sportivo Igli Tare, la definizione della questione San Siro significherebbe poter pianificare con maggiore solidità il rafforzamento della rosa, condizione essenziale per restare competitivi in Serie A — dove i rossoneri occupano attualmente il terzo posto — e nelle competizioni europee.

L’attesa, dunque, è tutta concentrata sui prossimi giorni: entro venerdì potrebbe arrivare la definitiva consacrazione di un passaggio storico, destinato a ridisegnare il futuro dello stadio e delle strategie infrastrutturali dei due club milanesi.

