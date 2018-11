La Juventus è già attiva sul fronte mercato. Jadon Sancho, stellina del Borussia Dortmund, è finito nel mirino dei bianconeri

Ha solo 18 anni ed è già un rimpianto per Pep Guardiola e il suo Manchester City. Il Borussia Dortmund ha scommesso su di lui e sembra aver già vinto. Jadon Sancho, talento purissimo acquistato dal BVB nell’estate del 2017, ha stregato l’Europa intera. Il giocatore inglese, esterno d’attacco dotato di grandissima tecnica individuale, è già arrivato a quota 5 gol e 6 assist in questa stagione con i gialloneri e i top club europei si stanno muovendo per lui. Anche la Juventus è sulle tracce del calciatore inglese pagato solo 8 milioni dai tedeschi.

Un investimento importante perché Sancho non era in prima squadra e il Borussia Dortmund ha saputo usare armi convincenti per portarlo dalla sua parte. Il giocatore è finito nel mirino dei grandi club europei e, secondo Tuttosport, la Juventus è in fila. Attenzione però perché la concorrenza e le prestazioni del ragazzo hanno fatto innalzare il valore del ragazzo. Cifre spaventose per il 18enne. Il Borussia Dortmund chiede dieci volte il valore d’acquisto: un anno fa fu pagato 8 milioni di euro, ora vale già 80 milioni di euro. E il suo valore è destinato a salire…