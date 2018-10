Il Milan pensa al futuro. I rossoneri hanno messo nel mirino Sangaré, centrocampista del Tolosa, considerato l’erede di Yaya Touré

Nuovo obiettivo di calciomercato per il Milan. Il club rossonero ha chiuso l’accordo con il Flamengo per Lucas Paquetà e non teme gli inserimenti del Real Madrid perché, come confermato dai dirigenti brasiliani, i due club hanno già raggiunto e firmato l’accordo. Il brasiliano lascerà la sua terra probabilmente già nei primi giorni di dicembre e sbarcherà a Milano, pronto a fare conoscenza dei suoi nuovi compagni. Intanto il club milanista si guarda attorno e stando alle ultime indiscrezioni riportate dal Corriere dello Sport pensa a Ibrahim Sangaré.

Il centrocampista 20enne di proprietà del Tolosa si sta mettendo in evidenza in questa stagione in Francia. L’ivoriano piace ed è considerato l’erede naturale di Yaya Touré, centrocampista ivoriano ex Manchester City e Barcellona. Il centrocampista classe ’97 ha un fisico possente e viene paragonato al connazionale per il modo di giocare e per le doti fisiche (è alto quasi 2 metri). Il Milan non ha ancora avviato una negoziazione ma segue con grande interesse la crescita dell’ivoriano. Sangaré potrebbe essere una scommessa intrigante per il Milan di Leonardo ma bisogna fare in fretta perché il prezzo ha già superato i 20 milioni di euro.