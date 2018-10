Santon, frecciata all’Inter: «Non giocavo nell’Europa che conta, qui è diverso»

Davide Santon sta trovando una nuova identità a Roma. Il giocatore ha parlato della sua nuova avventura e anche dell’Inter

Davide Santon è di Ferrara e sente particolarmente la sfida contro la Spal in programma domani alle ore 15. Il giocatore ha parlato al match program di Roma-Spal, raccontando le sue sensazioni: «La Spal è la squadra della mia città, sarà bello giocare contro di loro. Hanno perso immeritatamente alcune partite, come contro l’Inter, con cui hanno sofferto fino all’ultimo. Potranno fare grandi cose, ovviamente dopo sabato perché dobbiamo vincere noi». Il terzino ha riavvolto il nastro e ha parlato del suo arrivo: «Quel giorno è stato emozionante anche se in aeroporto non c’erano tifosi, ma me lo aspettavo. Ho capito il momento: loro perdevano un calciatore importante e io venivo da una stagione negativa, era comprensibile il loro atteggiamento. La presenza di Monchi è stata importante, ma ora sento di avere ancora molto da dare».

Non poteva mancare un commento sulla sua ex squadra, l’Inter: «Quest’anno per me è diverso, vengo da tre anni all’Inter senza coppe europee, almeno quelle che contano. Bisogna affrontarle nel modo giusto, stare bene e fare una vita regolare. Ci sarà bisogno di tutti con così tante partite da giocare». Chiosa con un piccolo retroscena. De Rossi ha ‘provocato’ Davide per una foto postata con gli addominali in bella mostra (per il centrocampista è stata modificata con Photoshop), ma il terzino nega: «Con Daniele ci conosciamo da tanto, la prima volta in Confederations Cup nel 2009, siamo amici da tempo. Daniele ha fatto quel commento alla mia foto a torso nudo, ma è tutto come vedete, non ho modificato nulla!»