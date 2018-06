Prime parole in giallorosso per Davide Santon, terzino italiano arrivato pochi giorni fa dalla Roma

Davide Santon, terzino italiano arrivato alla Roma nella trattativa che ha portato il centrocampista belga Nainggolan all’Inter, ha rilasciato, ai canali ufficiali della società giallorossa, le sue prime dichiarazioni da quando è arrivato nel nuovo club, lanciando subito parole d’amore per la squadra giallorossa. Santon, infatti, ha subito dichiarato «voglio riuscire a vincere qualcosa con questa squadra, quest’anno o nei prossimi anni», atteggiamento positivo dimostrato sin dal suo arrivo nella Capitale, dove ha incontrato il direttore Sportivo della Roma, Monchi, del quale ha avuto subito una buona impressione.

«Monchi mi ha fatto una grandissima impressione sin da subito», le prime parole del difensore sul dirigente giallorosso, con il quale si è sentito due giorni prima del suo arrivo a Roma, come da lui stesso confermato. Dirigente della Roma, Monchi, che ha trasmesso al difensore incredibili motivazioni e che «ha trovato subito il giusto accordo per il trasferimento». Santon non vede l’ora di iniziare questa sua nuova avventura allo Stadio Olimpico, stadio che lo ha sempre affascinato soprattutto per il pubblico, «i tifosi sono sempre stati carichi anche se sono stato lì da avversario». La partita della Roma giocata in Champions contro il Barcellona? «E’ stata emozionante e bella da vedere».