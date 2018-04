Sarri manager all’inglese: così ADL vuole convincere Maurizio

Il tecnico del Napoli può rimanere in azzurro. Presto l’incontro decisivo con De Laurentiis: futuro con un ruolo da manager all’inglese?

Il Napoli affronterà questa sera la Juventus in un incontro che potrebbe essere decisivo per l’assegnazione dello Scudetto. Intanto il club azzurro programma il futuro e spera di convincere Maurizio Sarri a firmare un nuovo contratto. Nell’accordo con il presidente c’è una clausola rescissoria da 8 milioni di euro che i grandi club stranieri non avrebbero problemi a pagare. De Laurentiis vorrebbe prolungare il contratto del suo tecnico e annullare la clausola ma dovrà fare i conti con la volontà dell’allenatore toscano.

Sarri vuole un ingaggio importante che certifichi il suo status da top allenatore e ADL non avrebbe problemi ad accontentare le richieste economiche del suo tecnico che, giustamente, dopo tanta gavetta, vuole un ingaggio importante. Il Napoli ha anche un altro piano per convincere l’allenatore: trasformarlo in un manager all’inglese, con più poteri in chiave di mercato. E’ questa la novità riportata da Tuttosport: Sarri sarebbe coinvolto nelle scelte del club per il futuro. C’è bisogno di chiarimenti, sia sull’aspetto economico che su quello tecnico. Il nodo riguarda le ambizioni e la costruzione della rosa: il tecnico toscano vuole vincere, ADL dovrà presentare un progetto all’altezza.