Sarri-Chelsea, ci siamo: torna anche Marina Granovskaia

L’ormai ex allenatore del Napoli, Maurizio Sarri, pronto alla firma con il Chelsea. In arrivo il braccio destro di Abramovich, Marina Granovskaia

Torna Marina Granovskaia e la firma tra Chelsea e Maurizio Sarri è ormai sempre più vicina. L’allenatore toscano è ormai in pole per prendere il posto di Antonio Conte sulla panchina dei Blues. Il tecnico ex Juve, che ha vinto una Premier League al suo primo anno e una Fa Cup al suo secondo anno, sarà licenziato e incasserà una buonuscita da 9 milioni di euro. Al suo posto arriverà un altro tecnico italiano che proseguirà la tradizione tricolore della società di Roman Abramovich. Antonio Conte aspetta l’annuncio del suo esonero e da domani ogni giorno sarà quello buono per l’avvicendamento sulla panchina del Chelsea.

L’asse Londra-Napoli è caldissimo ma, secondo Il Corriere della Sera, fino a questo momento non si è mosso nulla per l’assenza di Marina Granovskaia, la tesoriera e braccio destro di Roman Abramovich, mente principale dell’operazione Sarri. Fali Ramadani, l’intermediario che insieme all’agente del tecnico sta seguendo l’affare, è in Italia e attende una chiamata per volare a Londra e chiudere definitivamente l’affare. Pronto un biennale con opzione per il terzo da 5 milioni di euro a stagione più 1 di bonus in caso di ritorno in Champions League.