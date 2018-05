Sarri-Chelsea: incontro in aeroporto. Spunta un retroscena sui collaboratori

L’allenatore del Napoli, Maurizio Sarri, avrebbe incontrato i dirigenti del Chelsea in un aeroporto: le ultimissime

Futuro sempre più lontano da Napoli per Maurizio Sarri? Si avvicina l’ora del giudizio per il tecnico azzurro e le voci sul futuro si moltiplicano. Il tecnico italiano è finito nel mirino del Chelsea. Abramovich vuole continuare a puntare sulla tradizione italiana e dopo Antonio Conte è pronto a puntare sul tecnico toscano. Secondo Il Messaggero, un mese fa, il tecnico del Napoli avrebbe incontrato il Chelsea in uno degli aeroporti della capitale inglese. Un viaggio lampo organizzato ad hoc per parlarsi di persona e per capire i reciproci obiettivi e le reciproche aspettative.

Il Chelsea valuta anche Brendan Rodgers e Luis Enrique ma Maurizio Sarri al momento sembra essere in pole. Il viaggio lampo a Londra, durato 4-5 ore, è servito per proseguire una trattativa già intavolata dall’intermediario Ramadani che sta aiutando nell’affare il procuratore del tecnico. Abramovich però deve ancora lavorare sulla buonuscita di Conte, che ha un accordo fino al 2019, mentre avrebbe già un’intesa di massima con Sarri per un biennale da 5 milioni a stagione. Prima di prendere una decisione definitiva però, Maurizio incontrerà De Laurentiis per informarlo dei contatti col Chelsea e per parlare delle prospettive future del Napoli. Il tecnico avrebbe però preallertato i suoi collaboratori sulla necessità di imparare in fretta l’inglese…